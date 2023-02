Com o aumento previsto de cerca de 30% no público que frequentará a Feirinha do Largo da Ordem neste Carnaval, a prefeitura de Curitiba fará uma operação especial para ampliar a segurança de quem for ao local neste domingo (19). A Feirinha do Largo funciona das 9h às 14h.

LEIA MAIS – VÍDEO! Carnaval em Curitiba começa com ‘mergulhos’ de foliões no Largo da Ordem

De acordo com o Instituto Municipal de Turismo da capital, a Guarda Municipal vai intensificar o efetivo. Já o Urbanismo vai reforçar a fiscalização de vendedores ambulantes não autorizados. A Setran vai auxiliar na fluidez do trânsito e garantir a segurança dos pedestres, e a FAS e a Regional Matriz estarão mais atentas ao movimento na região.

LEIA AINDA – Ruas de Curitiba têm bloqueios neste sábado e domingo para o Carnaval

Produtos e boas lembranças

“A ideia é oferecer sempre a melhor experiência a quem visita a nossa tradicional Feira de Artesanato. Estamos planejando com antecedência para que todos que visitarem a feira levem para casa, além dos nossos produtos, apenas boas lembranças”, disse Tangrian Cunico dos Santos, coordenadora das Feiras de Artesanato.

VEJA TAMBÉM – Cerveja gelada! Confira dicas para gelar garrafas e latinhas mais rápido

Reunião de organização do Carnaval no Setor Histórico. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Conforme informou a prefeitura, a operação envolve o Instituto Municipal de Turismo (IMT), a Secretaria Municipal do Urbanismo (Urbs), Fundação de Ação Social (FAS), Guarda Municipal (GM), Superintendência de Trânsito (Setran) e Regional Matriz.

Veja que incrível