Carnaval, festerê? Levante a mão quem já deixou para comprar a cerveja do “rachide” na última hora. E na pressa, quem é que só achou cerveja quente na prateleira do supermercado ou do posto de gasolina? Sem chance, esse vacilo com a turma de amigos sempre acontece, mas como o Brasil é o país da criatividade, tem jeito para tudo quando o assunto é fazer festa.

Pensando nos mais distraídos, para que eles não paguem mico bebendo cerveja quente ou “filando” a cerveja gelada dos outros, a Tribuna do Paraná separou algumas dicas fáceis para gelar o líquido precioso mais rápido.

Truque do sal e álcool

Lata de cerveja. Foto: Freepik/Wirestock

Tem gente que não acredita, mas a mistura de sal (não pode ser sal grosso), álcool e gelo é capaz de gelar a lata de cerva em até três minutos. O truque é o seguinte:

1 – Coloque no isopor um litro de água para cada 500 gramas de sal e 500 ml de álcool. Isso vale para cada saco de gelo.

2 – Deixe bem misturado, espere o sal se dissolver e coloque a cerveja.

3 – Aguarde os milagrosos três minutos, limpe a lata e pronto.

Só não esqueça de dar uma bronca em quem trouxe a cerveja quente.

O famoso papel toalha molhado

Foto ilustrativa: Adobe Stock

Essa é boa, funciona para latinhas e garrafas.

1- Pegue uma toalha de papel ou um maço de guardanapo e enrole bem na cerveja, até que ela fique totalmente coberta.

2 – Ligue a torneira da pia ou da churrasqueira e molhe bem.

3 – Deixe no freezer por pelo menos 5 minutos e a cerva estará pronta para beber.

Não acredita? É que o papel molhado absorve o ar refrigerado mais facilmente. Talvez demore um pouco mais de cinco minutos, mas já está louco de bom.

Girar a cerveja no gelo

Foto ilustrativa: Adobe Stock

Essa dá um pouco de trabalho, parece mentira, mas o problema é de quem trouxe a cerveja quente para a festa. Faça o seguinte:

1 – Gire a latinha ou garrafa enquanto ela estiver encostada no gelo ou mergulhada na água.

2 – Sim, segure na boca da cerveja e vá girando para lá e para cá.

Em dois minutos a cerveja estará gelada. Testa lá, mas vai ter que ser com uma latinha de cada vez. Preguiça, né?

Usar uma panela de pressão

Foto ilustrativa: Adobe Stock

Ai, ai, ai, parece coisa de cozinha, mas dá para gelar a cerveja em até 40 segundos desse jeito.

1 – Pegue uma panela de pressão e coloque um terço de gelo nela.

2 – Ponha a latinha dentro, cubra com água e tampe.

3 – Agite a panela por pelo menos 40 segundos.

Pronto, cerveja gelada.

Antecipe-se e economize

Gostou das técnicas? As dicas são para casos de emergência. O bom mesmo é se preparar com antecedência. Mais ainda, se além de gelar a cerveja a ideia é também economizar, o conselho é não deixar a compra para a última hora.

Com pressa, nunca dá tempo de passar no mercado, fazer pesquisa ou barganhar pelo volume na distribuidora de bebidas. Você vai acabar comprando cerveja no posto de gasolina. Aí é salgado. Uma caixa que custa a partir de R$ 45,00 no mercado, pode sair por mais que R$ 90,00 nas lojas de conveniência.

Veja que incrível