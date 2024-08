Falta de água afeta milhares de moradores em bairros de Curitiba e RMC; Lista!

Adequações nos equipamentos elétricos do reservatório de água Vila Guarani, em Colombo, na terça-feira (27), podem causar desabastecimento em bairros de Curitiba e de Colombo, na Região Metropolitana.

Os trabalhos serão executados das 9 horas até às 12 horas, e previsão é que o abastecimento volte à normalidade a partir das 23h30 de terça-feira, de forma gradativa.

Outros doze bairros estão com problema de falta de água em Curitiba neste começo de semana. Veja aqui.

Bairros de Curitiba sem água

Curitiba: Atuba e Santa Cândida.

Colombo: Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel, Osasco, Roça Grande e Curitibano

De acordo com a Sanepar, os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo impossibilitando a execução com segurança, o que, segundo a previsão do tempo para Curitiba está garantido.

Vale lembrar que só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Falta de água em Curitiba? RECLAME!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!