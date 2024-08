Geada em Curitiba deixa gramados congelados; Vem mais frio?

A previsão do tempo para Curitiba avisou e o fenômeno se concretizou. Mesmo com menor intensidade que na última onda de frio, a geada deixou parques e gramados de Curitiba levemente brancos, na manhã desta segunda-feira (26). Com mínima de pelo menos 2,7ºC, Curitiba teve uma manhã bem gelada, o que pode se repetir nesta terça-feira (27).

Segundo o Simepar a previsão do tempo para Curitiba a temperatura neste começo de semana fica entre 1ºC e 14ºC. A temperatura mínima é confirmada pelo Simepar apenas a partir das 8h. A razão para essa onda de frio extremo é uma massa de ar polar que atua no sul brasileiro.

“Muito frio no amanhecer desta segunda-feira no Paraná. Tivemos confirmação de geadas em vários setores, em virtude da atuação da massa de ar polar. Temperaturas negativas foram observadas em vários municípios do centro-sul, Campos Gerais e RMC. Foi também o dia mais frio do ano em algumas cidades paranaenses: Cascavel, Toledo, Guarapuava, Telêmaco Borba e Londrina, por exemplo”. Fotos disponibilizadas pelo pessoal da Antena Sul FM – Ponta Grossa.”, explicou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba tem mais frio

Para esta terça-feira a mínima chega aos 2ºC e existe, novamente, risco de geada, A partir de quarta-feira a temperatura sobe um pouco com mínima de 6ºC e máxima de 17ºc. Com isso, não deve ocorrer mais geada.

Segundo o Simepar a massa de ar polar continua atuando na terça-feira no Paraná. Com isso, o sol predomina, mas ainda faz bastante frio sobre as regiões paranaenses. Há previsão de geadas entre o sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC. À tarde as temperaturas ficam agradáveis, com umidade relativa baixa entre o oeste, noroeste e o norte. No período da noite, a nebulosidade aumenta no leste do estado, com condição para formação de nevoeiros.

