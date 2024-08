Doze bairros de Curitiba e região ficam sem água no início desta semana

Bairros de Curitiba, Almirante Tamandaré e Campo Magro, na região metropolitana, podem ficar sem água na segunda-feira (26). O desabastecimento nessas regiões está previsto porque a Sanepar vai realizar serviços de higienização e de manutenção preventiva no reservatório Santa Felicidade.

Os trabalhos vão começar às 8 horas e seguem até às 17 horas. Apesar de encerrar no fim da tarde de segunda-feira, a previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade gradativamente a partir das 8 horas de terça-feira (27).

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115.

Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula do imóvel. Outras informações podem ser obtidas no site da Sanepar.

