Novo terminal da Grande Curitiba começa a funcionar; veja lista de linhas de ônibus

O novo Terminal Metropolitano Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), começou a funcionar neste sábado (24). Localizado na Rua Anneliese Gellert Krigsner, nº 27, no bairro Iná, o espaço foi projetado para atender os bairros da cidade e facilitar a integração com os terminais do Boqueirão, Pinhais, Piraquara e Guadalupe.

Durante o período de transição, o antigo terminal ficará funcionando como ponto de passagem de algumas linhas, com embarque pela porta dianteira. Nesses casos, o pagamento da tarifa será realizado pela porta dianteira dos veículos.

Para ajudar no processo, fiscais e monitores estão no antigo terminal para orientar os passageiros sobre o novo esquema de funcionamento e a necessidade de deslocamento até o novo terminal para a realização de integração com outras linhas de ônibus.

Novo terminal de São José dos Pinhais. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN Foto: Ari Dias/AEN Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais Novo terminal de São José dos Pinhais. Foto: Ari Dias/AEN Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais

Linhas de ônibus que vão operar no Terminal Metropolitano Afonso Pena

LINHAS URBANAS

101 – TERM.CENTRAL/TERM.AFONSO PENA

109 – TERM. AFONSO PENA/VILA BOND

115 – TAP/INÁ/APOLO/AVIAÇÃO

120 – TERMINAL AFONSO PENA/FÁTIMA

125 – TERMINAL AFONSO PENA/RENAULT

130 – TERMINAL AFONSO PENA/JUREMA

143 – TERMINAL AFONSO PENA/INDEPENDÊN

144 – TERMINAL AFONSO PENA/FÊNIX

150 – TERMINAL AFONSO PENA/BORDA DO CAMPO

154 – TERMINAL AFONSO PENA/JD.PRIMAVERA

200 – PIT PÇA. JUVENTUDE CENTRO

530 – BAIRRO A BAIRRO 2

531 – BAIRRO A BAIRRO 1

LINHAS METROPOLITANAS

E01 – Urano/Guadalupe;

E03 – AFONSO PENA/GUADALUPE;

E11 – T.AFONSO PENA/T.BOQUEIRÃO

120 – AFONSO PENA/MARACANÃ(COLOMBO/SÃO JOSÉ)

160 – PIRAQUARA/SÃO JOSÉ

E12-AFONSO PENA/CENTERÁRIO

Novo terminal atenderá cerca de 30 mil pessoas

Inaugurado no início desta semana pelo governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, o novo terminal possui área de 18.389,57 metros quadrados. São 26 plataformas de embarque e desembarque. Com isso, será possível redistribuir as linhas existentes e criar novas linhas.

O espaço conta também com 16 lojas internas, estacionamento, bicicletário e área de recreação com parque infantil e academia ao ar livre. A nova estrutura atenderá cerca de 30 mil pessoas que utilizarão o local diariamente.

