Novo terminal na RMC é inaugurado após investimento gigante

O novo Terminal Metropolitano Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, será oficialmente inaugurado nesta terça-feira (20). A expectativa é de que o novo terminal em São José dos Pinhais atenda 25 mil pessoas por dia. A nova estrutura em SJP custou R$ 21,3 milhões.

O novo terminal tem uma área de 18.389,57 metros quadrados, quatro vezes maior do que o atual, incluindo 26 plataformas de embarque e desembarque.

As operações terão início no próximo sábado (24), mas durante os primeiros dias de funcionamento, o antigo terminal continuará a operar como ponto de parada para algumas linhas de ônibus durante esse período de transição. Fiscais e monitores estarão disponíveis no antigo espaço para fornecer orientações necessárias aos usuários de transporte público.

O novo terminal em São José dos Pinhais ainda vai ter 16 lojas internas (incluindo pontos de atendimento da Sanepar e uma unidade descentralizada do Sine), estacionamento, bicicletário e área de recreação com parque infantil e academia ao ar livre. Na inauguração oficial, o governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Junior (Ratinho Junior) confirmou presença.

Estrutura está novinha em folha. Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais. Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais Novo terminal metropolitano em São José dos Pinhais. Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais

Novo terminal gera mudanças no trânsito

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semuttran), de São José dos Pinhais, informou algumas mudanças nas vias próximas ao novo terminal. Veja abaixo!

A Rua Godofredo Machado, entre as ruas Amir Ângelo Moss e Adir Pedroso passará a ter sentido único em direção ao terminal.

Na Avenida Rui Barbosa, o semáforo na saída do terminal entrará em pleno funcionamento sincronizado com os semáforos das ruas Alfredo Pinto e Anneliese Gellert Krigsner.

O novo terminal teve investimento de R$ 21,3 milhões do Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep),

