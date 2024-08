Curitiba tem dia mais frio do ano com sensação 0ºC

Curitiba registrou nessa quarta-feira (14) a temperatura mais baixa do ano: 1,3ºC, com sensação de frio de 0ºC durante a madrugada, segundo o Simepar. No Paraná, a cidade de General Carneiro, extremo sul do estado, registrou a temperatura mais baixa do Paraná, com -3,8ºC. O dia mais frio do ano em Curitiba teve, claro, muita geada.

Comparado ao dia anterior, na maior parte dos municípios, a quarta está sendo um pouco menos fria. Segundo o Simepar, seis cidades tiveram temperatura negativa. General Carneiro, Fazenda Rio Grande (-1,3º), Lapa ( -1,0ºC), Pinhais ( -1,5ºC), São Mateus do Sul ( -1,5ºC) e União da Vitória (-0,1ºC). Na terça-feira, General Carneiro liderou a lista com as cidades mais frias do Paraná com -5,3ºC.

Massa de ar frio seco derrubou temperatura em Curitiba

A responsável pelo frio intenso nesses dois dias em Curitiba e na Região Metropolitana é uma massa de ar frio seco, mas o fenômeno começa a perder força. Portanto, este pode ter sido, efetivamente, o dia mais frio do ano em Curitiba

“Fez mais frio na região de Pinhais e isso muda nos próximos dias. Na quinta-feira (15) ainda faz frio, mas de sexta-feira (16) em diante as temperaturas ficam mais elevadas, com destaque para as tardes de calor no fim de semana”, disse o meteorologista Lisandro Jacobsen.

Previsão do tempo para Curitiba tem mudança

Segundo a previsão do tempo para Curitiba não deve mais gear na capital dos paranaenses. Uma virada no tempo promete esquentar a capital mais fria do ano, que pode chegar a ter temperatura máxima de 29ºC na próxima segunda-feira (18), por exemplo. Nesta quarta-feira a máxima não passa de 19ºC.

