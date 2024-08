Geada pelo segundo dia consecutivo em Curitiba; Mas vem mudança brusca!

Bairros de Curitiba e região metropolitana amanheceram, novamente, branquinhos de geada nesta quarta-feira (14). Após os registros de geada em Curitiba nesta terça-feira (13), quando Curitiba registrou mínima de 1,4ºC, esta quarta foi, literalmente, o último dia de frio intenso na capital. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, tem virada no tempo chegando com muito calor! Curitiba registrou nessa quarta-feira a temperatura mais baixa do ano: 1,3ºC.

Nesta quarta-feira o Simepar registrava 1,3ºC em Curitiba por volta das 6h30. Com isso, registros de geada em Curitiba já começaram a surgir, principalmente em locais mais descampados e altos da cidade. Parques amanheceram com belíssimos registros de geada em Curitiba. O fenômeno foi mais intenso nesta quarta-feira, a ponto de ser possível ouvir o “crec crec” ao andar pelo gramado com geada em Curitiba.

A responsável pelo frio intenso em Curitiba e região metropolitana é uma massa de ar frio seco, contudo, este fenômeno começa a perder força, segundo o Simepar.

Fim da geada em Curitiba?

Segundo a previsão do tempo a resposta é sim, não deve gear mais em Curitiba pelo menos pelos próximos 15 dias. Uma virada no tempo promete esquentar a capital mais fria do ano, que pode chegar a ter temperatura máxima de 29ºC na próxima segunda-feira (18), por exemplo. Nesta quarta-feira a máxima não passa de 19ºC.

“A massa de ar frio continua provocando o declínio acentuado das temperaturas sobre o Paraná. Faz frio em todo o estado e o destaque fica com as regiões entre o sul e a RMC, que apresentam temperaturas negativas”, disse a meteorologista Lidia Mota.

O que é geada?

Geada é um fenômeno climático que ocorre quando a temperatura do ar próximo ao solo cai para perto de 0°C, fazendo com que o vapor d’água no ar se condense e congele, formando uma camada fina de cristais de gelo sobre superfícies como plantas, carros e telhados. É comum em noites frias e com céu claro, principalmente no inverno. Em Curitiba, as geadas são frequentes durante o inverno devido às baixas temperaturas.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E seu bairro?