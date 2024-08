Com 1,4ºC, Curitiba amanhece com forte geada nesta terça-feira (13); Vem mais frio?

A previsão do tempo avisou e o friozão chegou com tudo, nesta terça-feira (13), em Curitiba. Por volta das 6h30, a capital dos curitibanos registrava 1,7ºC, temperatura que contribuiu para a formação da geada por todos os bairros de Curitiba. A mínima em Curitiba nesta terça-feira chegou aos 1,4ºC, a temperatura mais fria do ano na capital. Parque Tingui, Parque Barigui e demais áreas descampadas amanheceram branquinhas de geada. Bairro Alto, Cajuru, Bacacheri, Augusta, CIC, e mais também tiveram o registro do fenômeno. A sensação térmica em Curitiba era de 1ºC logo cedo.

Segundo o Simepar, o dia mais frio do ano tinha sido em 30 de junho, com 1,7°C, frio que foi superado nesta terça-feira com o índice de 1,4ºC, segundo o Simepar.

“Uma madrugada de frio intenso sobre grande parte do Paraná. A massa de ar frio que segue predominando sobre as regiões paranaenses, continua induzindo o declínio acentuado das temperaturas. Destaque para o centro-sul, Campos Gerais e RMC, com temperaturas negativas”, disse a meteorologista Lídia Mota, do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba

E vem mais frio para Curitiba, pelo menos para esta quarta-feira, segundo do Simepar.

Na quarta-feira, o tempo no Paraná ainda se mantém estável, sob o domínio de uma massa de ar mais frio e seco. Faz frio novamente no amanhecer, com risco de alguma formação geada, a partir de baixadas, entre os setores sul e os Campos Gerais.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

