Paraná congelado! Cidade registra -5,3ºC; Veja a lista das cidades mais frias

A terça-feira (13) é de frio em todo o Paraná. Se Curitiba, amanheceu gelada e com a mínima de 1,4°C, outras cidades paranaenses tiveram temperatura negativa. A campeã foi em General Carneiro, extremo sul do estado, com -5,3°C, com sensação térmica de -9,2ºC às 6h. Vamos ver a lista das cidades mais frias do Paraná hoje?

Segundo o Simepar, entre as cidades mais frias do Paraná está Palmas, onde chegou a -3,6°C, e Castro com -2,8°C. Na Região Metropolitana, Fazenda Rio Grande teve -2,4°C.

“Uma madrugada de frio intenso sobre grande parte do Paraná. A massa de ar frio que segue predominando sobre as regiões paranaenses, continua induzindo o declínio acentuado das temperaturas. Destaque para o centro-sul, Campos Gerais e RMC, com temperaturas negativas”, disse a meteorologista Lídia Mota, do Simepar.

Confira abaixo a lista das cidades com menor temperatura do Paraná hoje

Guarapuava -1,9°C

Francisco Beltrão -0,2°C

Ponta Grossa -2,1°C

União da Vitória -1,4°C

Inácio Martins -2,3°C

São Mateus do Sul -3,4°C

Palotina 0,1°C

Toledo 1,6°C

Umuarama 1,8°C

Pato Branco 1,0°C

Laranjeiras do Sul 1,4°C

Capanema 1,3°C

Lapa -1,9°C

Pinhão -2,6°C

Irati -0,7°C

Planalto 1,3°C

Colombo -0,1°C

Cerro Azul -0,6°C

Foz do Iguaçu 1,1°C

Pinhais 0,8°C

Telêmaco Borba 1,3°C

Jaguariaíva 1,7°C

A previsão do tempo indica que o frio no Paraná segue nesta quarta-feira (14). General Carneiro, que hoje teve -5,3ºC, por exemplo, será temperatura de -3ºC e máxima de 18ºC. Você sabe como esquentar a casa nestes dias de frio intenso? Veja aqui dicas boas!

A previsão do tempo para Curitiba também mantém os termômetros mais baixos, mas não tanto quanto no extremo sul. Nesta quarta-feira, a mínima em Curitiba chega aos 2ºC e a máxima alcança 21ºC.

