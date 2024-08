Após virar atacarejo, supermercado volta a ser supermercado em Curitiba

Que supermercados do tipo “atacarejo” invadiram Curitiba e região metropolitana, isso não é mas novidade. Até algumas lojas “tradicionais” foram adaptadas para funcionar no sistema de venda mista de atacado e varejo. Agora uma loja virar atacarejo e “desvirar”, essa é a primeira vez que gente viu.

Foi o que aconteceu com a loja do Supermercado Rio Verde do bairro Tarumã, em Curitiba. Há cerca de dois anos o supermercado foi totalmente reformado para se transformar em mais uma unidade do Harger, bandeira de atacarejo do grupo supermercadista que nasceu na cidade de Colombo, na RMC. No entanto a loja foi “re-re-inaugurada”, voltando a se chamar Supermercado Rio Verde.

A decisão da mudança foi uma readequação na estratégia comercial do grupo para algumas lojas.

Veja o caderno com as ofertas de “reinauguração”:

