Boas memórias, saudades e muita história. As lojas de materiais esportivos de Curitiba foram fundamentais para a criação de muitos jovens, que hoje são pais e até avós, com a compra da primeira bola, chuteira, mesa de botão ou a camisa do time do coração. Uma das mais antigas de Curitiba, a AZ de Espada, chega aos 80 anos de fundação e segue com a fama de ser o ponto comercial em que tudo se acha. São duas lojas e internet, com mais de 8 mil produtos que vão desde itens esportivos, armamentos, de caça e muito mais!

A AZ de Espadas foi fundada no dia 28 de fevereiro de 1944 por Theodoro Sovierzoski e em 2024 completa 80 anos. Theodoro era um empreendedor que não media esforços e nem distância para trazer aos clientes novidades que eram comercializados em outros pontos do Brasil. Nos fins de semana, após trabalhar como jardineiro e taxista, Theodoro seguia para São Paulo para comprar jogos de tabuleiro, baralho, bingo, bússolas e ainda espingarda, chumbo, pólvora, linha de pesca e anzol.

Filinto José Sovierzoski Filho, 52 anos, bisneto do fundador, e atual responsável pela gestão ao lado da esposa Luane Cristina, ouviu muita história familiar em prol da comunidade curitibana. “O vô veio de Campo Largo, e vendia na carroça. Ele conheceu minha avó e para proporcionar uma melhor condição de vida para todos, trazia de tudo de São Paulo e vendia ali na região. Isso foi antes de 1944, quando decidiu abrir uma loja no Centro de Curitiba. A AZ de Espadas chegou a ter oito unidades”, disse Filinto Filho.

O nome AZ de Espadas tem suas curiosidades. Theodoro comprava itens na AS de Ouros, em São Paulo. Quando decidiu fazer o registro, escreveu AZ de Espadas, pensando ele que só estava alterando o naipe do baralho. “O pai contou que o avô sabia ler e escrever, mas tinha suas dificuldades. Ele errou na escrita e ficou”, brincou o neto ao comentar do nome.

Época de Ouro

Nas décadas de 1980 e 1990, o volume de vendas era gigante na AZ de Espadas. As famílias de Curitiba iam na loja para passear e escolher a primeira camisa do time do filho, e acabavam olhando ou comprando em uma loja com três andares, sendo que no segundo piso era de pesca e camping, e no terceiro com armas de fogo.

Comércio polêmico em Curitiba

Aliás, a venda de armas de fogo gera bastante discussão por causa das mudanças na regulamentação do governo federal, ou seja, períodos de mais venda ou outros com queda na comercialização. “A loja só sobreviveu quando se tem algo muito rentável. Já teve a fase boa do material esportivo, do camping e da arma. A regulamentação altera de governo para governo e isso muda radicalmente o nosso trabalho”, reforçou Filinto Filho.

A venda de arma de fogo possibilita receitas importante para a AZ de Aspadas, mas trouxe furtos e boas histórias. Foram três casos, sendo que em uma delas, o ladrão ganhou apelido de Homem-Aranha da imprensa da época.

“No começo da década de 1990, um cara vinha na loja todo dia no fim da tarde. Ele reparou que o vendedor fechava uma gaveta nos minutos finais do expediente, e entrou no prédio ao lado. Ficou em uma lixeira e subiu pelo telhado. Entrou na loja e levou 47 armas da gaveta. Dentro do nosso cofre tinha 3 mil armas, período que se comercializava 500 armas mês, fora dois ônibus que rodava o estado. Depois de 60 dias do furto, ele vendeu 15 em uma “boca”. A Policia ficou sabendo e recuperou 46, uma arma não foi devolvida. Um inox”, relembrou o bisneto do fundador.

E o futuro?

Com duas lojas atualmente, uma no Centro e outra em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, a direção da AZ de Espadas planeja seguir com as lojas e também com a venda online. Artigos Esportivos, produtos para defesa e segurança, Airsoft, armas de pressão, chumbinhos, suprimentos, Arco e Flecha, camping, cutelaria, artes marciais, natação, tênis, tênis de mesa, fora os artigos especiais como campo de botão, times e recordações estão bem expostas nas lojas.

“Entramos na internet já algum tempo, na pandemia foi fundamental. Não iremos fechar as lojas físicas, estar aqui é ver as pessoas mais velhas trazendo os mais novos para conhecer a loja. Contam que a primeira bola foi comprada na nossa loja. É gratificante demais”, definiu Luane Cristina.

A AZ de Espadas está em Curitiba na Rua Monsenhor Celso, 144, no Centro. Em São José dos Pinhais, a localização fica na Rua Dona Izabel A Redentora, 1901.

Outras marcas das antigas

Um dos maiores ídolos do Coritiba, o ex-zagueiro Aroldo Fedato abriu uma loja de materiais esportivos em 1965, seis anos após encerrar a carreira nos gramados. Até 2002, a Fedato Sports esteve aberta. Por anos, a loja teve um acordo com a Federação Paranaense de Futebol (FPF) para emissão de uma carteirinha que permitia que menores de 15 anos assistissem a jogos de futebol de graça nos estádios do Paraná.

A Janjão Esportes, fundada em 1979, está somente na internet. A loja na Alameda Doutor Muricy fechou no começo do ano. Já a Fanel Sports, criada em 1970, ano do tricampeonato da seleção brasileira no México, segue firma com loja física na Saldanha Marinho e internet.

