Madrugada desta terça (13) promete frio congelante em Curitiba

Curitiba se prepara para possivelmente a madrugada mais gelada do ano. A previsão para as próximas horas é de que os termômetros registrem temperaturas de 1°C, podendo ficar ainda mais gelado em regiões próximas à capital. Há previsão de geada fraca em toda a região metropolitana, mas moderadas em várias regiões do Paraná.

Em cidades onde o frio costuma ser mais intenso, como em General Carneiro, a previsão é de que as temperaturas cheguem a -1°C. A mesma previsão para Palmas, que por volta das 22h já registrava 2ºC. Em Curitiba, no mesmo horário, estava 7°C. A recomendação é se aquecer como der.

O Simepar prevê que na madrugada de quarta-feira a geada seja ainda mais forte. Há alerta vermelho (geada forte) para toda a região centro-sul do Paraná. Pra Curitiba, a previsão é de geada moderada.

O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu alertas sobre a onda de frio que vai castigar a região Sul do Brasil, inclusive o Paraná.

