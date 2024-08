Shopping em Curitiba realiza adoção de animais resgatados no Rio Grande do Sul

O Jockey Plaza Shopping recebe um evento especial de adoção de cães e gatos adultos resgatados das enchentes do Rio Grande do Sul. A ação acontece nos dias 17 e 18 de agosto e tem iniciativa dos projetos “Adote um Adulto” e “Lar Temporário”. A adoção toda é coordenada pela UFPR e pelo Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo (IMVC). A ação tem o apoio do Fórum Animal, GRAD e Ibama.

A feira acontece no piso L1, entrada A do shopping. Todos os cães adotados terão direito a atendimento no Centro de Medicina Veterinária do Coletivo-UFPR (CMVC) e acompanhamento por especialistas pós-adoção. Os animais terão suporte integral para os novos tutores e seus pets. Essa é a segunda etapa da missão. A primeira contou com quase 100 voluntários e se estendeu por sete semanas, com foco em ações de apoio aos animais.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. A praça de alimentação funciona de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.

