Paraná congelado com onda de frio extremo; Fotos da geada de hoje

A geada pegou forte em vários pontos do Paraná, e deixou plantações e parques brancos, na manhã desta segunda-feira (26). General Carneiro, extremo sul do estado teve a mínima de -5ºC, a cidade mais fria da semana.

Segundo o Simepar, na Região Metropolitana de Curitiba, algumas cidades ficaram próximas de 0ºC ou negativaram. É o caso de Fazenda Rio Grande que teve -1ºC ou Pinhais que chegou a 0,4ºC. Em Campo Largo, vários terrenos ficaram branquinhos, conforme as imagens abaixo feitas pelo repórter fotográfico Átila Alberti, da Tribuna do Paraná..

Previsão do tempo para Curitiba tem mais frio

Com registro de geada, Curitiba teve uma manhã bem fria, o que pode se repetir nesta terça-feira (27) com chance de nova geada. A mínima em Curitiba nesta segunda-feira foi confirmada em 2,4ºC

A partir de quarta-feira (28) a temperatura sobe um pouco com mínima de 6ºC e máxima de 17ºc. Com isso, não deve ocorrer mais geada.

