Uma explosão durante uma manutenção de um ar-condicionado deixou uma pessoa ferida, no fim da manhã desta segunda-feira (27), em Curitiba. A situação ocorreu no bairro Cristo Rei, nas proximidades da esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua Professor Ângelo Lopes, e assustou moradores e comerciantes da região.

+Leia mais! BR-376 interditada e irreconhecível após derramamento de carga em trecho sinuoso

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem que trabalhava no equipamento ficou ferido e precisou ser encaminhado às pressas para o Hospital Cajuru com ferimentos moderados.

Viatura dos Bombeiros prestou os primeiros atendimentos. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Você já viu essas??

Oportunidade R$ 24 mil de salário, tá bom?? Oportunidade está aí, Saiba como! O cara da bondade! O cara da bondade! O que esse curitibano faz é INCRÍVEL! Embriagada! VÍDEO! Câmera flagra acidente envolvendo vereadora de Curitiba