Estrutura capenga! Moradores da RMC exigem ponto de ônibus decente

As paradas de ônibus em um trecho da Rodovia dos Minérios, entre os municípios de Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), são alvo de reclamação de quem utiliza o transporte coletivo.

Conforme o relato de Claudio Roberto Garcia, morador de Almirante Tamandaré, a maioria dos pontos de ônibus não possui cobertura e nem estrutura. Além disso, segundo ele, os que possuem abrigo se encontram em más condições, com o toldo torto ou danificado, por exemplo.

Garcia, que utiliza o transporte coletivo diariamente, relata que em dias de sol forte ou de chuva, os passageiros são prejudicados durante a espera dos ônibus. “As pessoas sofrem muito, pois não tem cobertura nos pontos de ônibus. Há muito tempo não existe manutenção e estão mais de 30 pontos sem cobertura”, reclama.

Foto: colaboração.

De acordo com ele, alguns pontos não possuem nem armação. Ou seja, as pessoas aguardam o transporte às margens da rodovia. “Só vendo a situação de perto para ver o quanto sofrem os passageiros aqui”, acrescenta Garcia.

Confira o estado geral do trecho:

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Jogo de empurra-empurra

A reportagem da Tribuna do Paraná procurou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR) e a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

Por meio de nota, o DER/PR explicou que é o órgão responsável por autorizar a construção de abrigos de parada de ônibus na faixa de domínio de rodovias estaduais que fazem parte da administração. No entanto, é necessário apresentar um projeto de implantação para análise do departamento.

“No trecho em questão, o transporte intermunicipal comercial de passageiros é administrado pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), cabendo a este órgão a construção de abrigos em pontos de ônibus de linhas intermunicipais – após aprovação e autorização do DER/PR”, disse o órgão.

Já a Amep alegou que existem alguns agravantes no trecho por conta de obras que estão acontecendo. Ainda de acordo com a agência, a instalação de abrigos é responsabilidade dos municípios.

“Por consequência da necessidade a construtora retirou alguns pontos, e outros foram agravados pela mudança de trajeto que ocorreu. A Amep repassou em anos anteriores diversos abrigos para instalação, dentro do padrão de toda Região Metropolitana, e por vez, os municípios instalaram”, finalizou nota.

A Tribuna do Paraná tenta contato com a prefeitura de Almirante Tamandaré.

