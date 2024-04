Estrada da Graciosa interditada após acidente gravíssimo com três veículos

A Estrada da Graciosa está interditada em um trecho de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. Um grave acidente ocorreu entre um caminhão e dois carros que estavam na via, que liga Curitiba a Morretes, no Litoral do Paraná. Três pessoas que estavam em um dos carros ficaram gravemente feridas e precisaram de atendimento com urgência.

O caminhão vinha sentido Quatro Barras enquanto os dois carros trafegavam sentido Morretes. Em determinado momento um dos carros perdeu o controle na curva, bateu contra o caminhão e o segundo carro bateu logo depois também contra o caminhão. A pista precisou ser bloqueada para o atendimento.

As três pessoas que ficaram feridas estavam todas do primeiro carro, que precisou ser rasgado pelos bombeiros para o resgate. Uma das vítimas foi ejetada e outras duas ficaram presas às ferragens, todas com ferimentos graves. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região para tratamento médico.

Bombeiros precisaram jogar cal e areia na pista para evitar vazamento de óleo e também o risco de explosão.

Manda pra Tribuna!

