O tráfego de veículos na Estrada da Graciosa (PR-410) foi novamente liberado, nesta sexta-feira (17), pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). As pistas da rodovia haviam sido interditadas na última quarta-feira (15), após o acúmulo de 300 mm de chuva no local das obras em cinco dias.

De acordo com o DER/PR, o trânsito continua em operação pare-e-siga entre o km 7 ao km 8 e do km 11 ao km 12, locais com obras de recuperação de encosta em andamento. Os danos foram registrados no final do ano passado e neste ano, sendo atendidos pelo departamento emergencialmente.

Ao longo da manhã foram realizados serviços de limpeza dos dispositivos de drenagem da Graciosa, garantindo a vasão da água das chuvas que está descendo a serra, além da remoção da vegetação arrastada e acumulada sobre eles.

Nova interdição?

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

A rodovia deve permanecer aberta nos próximos dias, caso as condições climáticas permaneçam favoráveis, sendo interditada caso chova excessivamente em um único dia, ou por períodos prolongados.

A medida tem caráter preventivo, visando garantir a segurança de usuários da via, uma vez que os recentes escorregamentos de terra foram registrados em ocasiões semelhantes.

Movimento nas estradas do Paraná

