Advogados suspeitos de fraudes milionárias em acordos trabalhistas são alvos da PCPR

Advogados suspeitos de falsificar atas judiciais e fazer acordos fraudulentos na Justiça do Trabalho são alvos de operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta sexta-feira (17). Desde as primeiras horas da manhã policiais estão nas ruas para cumprir 24 ordens judiciais contra os suspeitos. O prejuízo é superior a R$ 27,3 milhões, para uma construtora de São Paulo.

LEIA AINDA – Sobe para quatro o número de mortos em acidente de ônibus que saiu da RMC sentido Aparecida

De acordo com a polícia, são cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. A ação acontece simultaneamente em Curitiba, em São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré e Araucária, na Região Metropolitana, e em São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

LEIA MAIS – Tribunal de Justiça do Paraná absolve a médica Virgínia Soares de Souza

Cerca de 50 policiais civis participam da ação, que tem como alvos nove escritórios de advocacia em Curitiba. A ação conta com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Investigações

De acordo com as investigações, foram identificadas atas de audiências trabalhistas falsificadas por uma advogada. Com os acordos falsos, ela acionava o financeiro da empresa para que realizasse o pagamento.

As fraudes aconteceram durante um ano. Além da suspeita, outros advogados participavam da associação criminosa e eram beneficiados com o golpe.

A mulher pode responder por associação criminosa, estelionato, falsificação de documento público e falsificação de documento particular.

Veja que incrível