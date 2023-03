Tribunal de Justiça do Paraná absolve a médica Virgínia Soares de Souza

O Tribunal de Justiça do Paraná absolveu nesta quinta-feira (16) a médica Virgínia Soares de Souza, acusada de abreviar a morte de pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Evangélico de Curitiba.

Por quatro votos a um, desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça definiram que a médica não irá a júri popular. A decisão ainda cabe recurso.

Em nota nesta quinta-feira, o Ministério Público do Paraná informou que adotará as medidas cabíveis no sentido de recorrer para que o caso seja julgado pelo Tribunal do Júri.

“O MPPR reitera que a ocorrência de crimes de homicídio, praticados pela denunciada contra paciente que estavam sob seus cuidados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Evangélico, em Curitiba. Além dela, outras sete pessoas foram denunciadas pelos mesmos crimes. Os fatos apurados ocorreram entre 2011 e 2013”, diz a nota.

Por fim, o Ministério Público reiterou que “além dos sete casos iniciais que desencadearam as investigações, a acusada responde pela prática de outros 82 homicídios. As respectivas ações penais encontram-se em fase de instrução judicial. Existem, ainda, mais de 100 inquéritos policiais em trâmite relacionados aos ilícitos praticados pelos denunciados”, finalizou a nota.

Sobre o caso

A médica Virgínia Soares de Souza é acusada de provocar a morte de diversos pacientes quando era chefe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico.

Segundo a denúncia, a médica agiu de maneira torpe nos casos, por se sentir “onipotente” e ter o poder de “decretar o momento da morte” das pacientes. O objetivo de Virgínia, de acordo com o MP, seria liberar leitos na UTI do hospital.

