O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se comprometeu a estudar o modelo de concessão de rodovias proposto para o Paraná para buscar a menor tarifa. Ele assumiu o compromisso ao se reunir com parlamentares paranaenses, em Foz do Iguaçu, após participar da posse de Enio Verri (PT) como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, nesta quinta-feira (16).

O presidente do PT no Paraná, deputado Arilson Chiorato, que participou da reunião, disse que Lula deixou claro, no entanto, que a prioridade agora é outra: “arrumar os buracos das rodovias do Paraná para depois lançar o edital para a nova concessão”.

Em Foz do Iguaçu, os parlamentares reuniram-se por 20 minutos com o presidente da República e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. O grupo entregou um documento aos dois no qual pede mudanças no modelo proposto pelo governo estadual para que se garanta principalmente menor tarifa e a efetivação de obras.

Segundo o presidente do PT no Paraná, o presidente Lula disse a Rui Costa no momento do encontro que quer ver as mudanças efetivadas para baixar a tarifa do pedágio nas estradas do Paraná.

“As principais mudanças pedidas no documento são: aumento da curva de desconto, dinheiro do aporte usado como caução e licitação de mais lotes juntos para ampliar a concorrência”, destacou Chiorato. “Ou seja, o Lula quer um pedágio barato, que caiba no bolso do povo, e garantia das obras”, declarou o deputado petista.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT), que também participou da reunião, disse que o presidente Lula afirmou que é preciso ter equilíbrio entre novas obras e tarifas justas. “O presidente tem clareza da importância de nós termos ao mesmo tempo uma tarifa reduzida, uma tarifa menor, mas sem descuidar da necessidade financeira que as empresas têm para poder fazer as obras e que não haja nem um extremo e nem outro”, declarou Dirceu, em entrevista à RPC, após participar do encontro.

A comissão parlamentar formada por representantes da bancada federal do Paraná para atuar junto ao Ministério dos Transportes e negociar possíveis mudanças no modelo de concessão, terá reunião no dia 28 de março. “Acreditamos que até fim de abril possamos chegar à definição do novo modelo, talvez até antes se chegarmos a um consenso”, declarou o deputado federal Toninho Wandscheer (Pros), coordenador do grupo. E acrescentou: “um contrato que vai valer por 30 anos não pode ter erros”.

Sobre o assunto, o governo do Paraná reforçou que o programa da nova concessão das rodovias está sendo coordenado pelo governo federal e que está confiante de que o modelo acordado com o Ministério dos Transportes vai ser mantido e anunciado em breve.

