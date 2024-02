A Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, os Procons Municipais do Paraná e a Febraban, entidade que representa as instituições bancárias, estão divulgando dicas para o consumidor se proteger no Carnaval. A ação é fruto de um termo de cooperação firmado entre as instituições

Estão sendo divulgados áudios institucionais a todas as rádios do Paraná para alertar o consumidor sobre cuidados que deve ter com seus cartões de crédito e o celular, ainda mais em locais onde há grande aglomeração.

“A educação e a prevenção são fundamentais para evitar que o consumidor caia em golpes, especialmente envolvendo cartões de crédito e aplicativos de celulares, o que tem acontecido numa proporção cada vez maior e causado enormes prejuízos”, destacou o secretário da Justiça e Cidadania, Santin Roveda.

Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR, alerta que caso o consumidor caia em algum golpe financeiro, deve fazer contato com seu banco imediatamente, além de registrar Boletim de Ocorrência e formalizar uma reclamação nos canais de atendimento do Procon-PR.

A parceria também envolve a divulgação da plataforma Meu Bolso Em Dia, que oferece conteúdos de educação financeira, dicas de como sair de dívidas, organizar seus ganhos e evitar o superendividamento. Ela foi construída em conjunto com o Banco Central e disponibiliza aulas, orientações, trilhas de conhecimento, testes e simulações, entre outros conteúdos de linguagem acessível e didática para consumidores de produtos e serviços financeiros.

Pela parceria, o Procon-PR terá acesso aos relatórios e indicadores gerados pelo sistema, o que ajudará a traçar perfis de consumo específicos dos paranaenses para desenvolver e orientar políticas públicas no Estado.