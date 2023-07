O tráfego de veículos na Estrada da Graciosa (PR-410) foi liberado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), no final da tarde de quarta-feira (19), após nova avaliação das condições do trecho. A rodovia havia sido interditada após deslizamento de terra na noite de terça-feira (18).

LEIA MAIS – Bazar em Curitiba tem celulares, smartwatches e perfumes com preços atrativos

Segundo o departamento, “depois da redução dos níveis pluviométricos na serra, e constatação de estabilidade nos demais pontos em obras, o tráfego voltou a circular na rodovia, assim que foram concluídos os serviços de limpeza da pista, atingida por escorregamento de lama e vegetação na altura do km 11+200”.

LEIA AINDA – Influenciadora de Curitiba vira ré por morte de motoboy em acidente

A previsão inicial era de manter o bloqueio até esta quinta-feira (20), mas conforme o DER, as restrições se mostraram não mais necessárias já na quarta-feira. O tráfego de veículos permanece em operação pare-e-siga no km 7 ao km 8 e no km 11 ao km 12.

Obras

Com o avanço das obras emergenciais de recuperação das encostas da estrada, os pontos em obras já apresentam maior resistência a danos causados pela ação do clima. A perspectiva é que a entrega dos segmentos prontos inicie no mês que vem, caso as chuvas não atrapalhem o andamento dos serviços.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?