Influenciadora de Curitiba vira ré por morte de motoboy em acidente

A modelo e influenciadora digital Cássia Vialli Martins, acusada de ser a responsável pela morte de Jheykson Roger Medeiros, de 36 anos, virou ré. Depois da investigação da Polícia Civil e análise do inquérito pelo Ministério Público, a Justiça determinou que Cássia vai ser julgada pela morte do motoboy, ocorrida em setembro de 2022.

A influenciadora segue respondendo em liberdade, mas precisa cumprir algumas exigências determinadas pela juíza. Cássia é proibida de frequentar bares, boates e casas noturnas, não pode falar com testemunhas do caso, precisa comparecer bimestralmente em juízo para informar atividades, mostrar o comprovante de residência, não pode se ausentar da Comarca por mais de oito dias sem autorização e deve fazer recolhimento domiciliar noturno das 22h até 5h. Ela também teve a carteira nacional de habilitação (CNH) suspensa.

A defesa de Cássia informou para a RPC, que vai recorrer das exigências impostas, mas entende como positiva a deliberação em não haver representação pela prisão da influenciadora.

RELEMBRE O CASO

Acidente fatal

O motoboy foi atingido no dia 3 de setembro por uma caminhonete que trafegava na contramão da Rua Paulo Setúbal, no bairro Boqueirão, em Curitiba. A investigação apontou que a motorista havia consumido bebida alcoólica (três caipirinhas de vinho) sendo indiciada por homicídio doloso (quando se assume o risco de matar), omissão de socorro e por fugir do local do acidente.

