Assaltantes derrubaram um grande portão nesta quinta-feira (20) para invadir o galpão da Receita Federal, no bairro Bacacheri, em Curitiba. A invasão foi feita com um veículo utilizando a marcha à ré para derrubar a barreira e ter acesso ao local. O objetivo da quadrilha era recuperar uma carga de cigarros que foi anteriormente apreendida na Lapa, Região Metropolitana de Curitiba.

+Leia mais! Caminhão pega fogo e interdita rodovia que liga SC a Curitiba; veja o vídeo!

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os assaltantes chegaram pela Avenida Gustavo Hartmann, pararam o veículo na frente do galpão, e deram a marcha à ré. Com o impacto, a lanterna do carro chegou a quebrar, deixando vestígios para a polícia.

Imagens de câmeras de segurança da região e mesmo do galpão serão utilizadas na tentativa de descobrir os responsáveis pela ação que seguem sendo procurados. A meta dos bandidos era recuperar a carga com mais de 350 mil carteiras de cigarros.

Foto: Colaboração/ Alexandra Fernandes/RPC.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?