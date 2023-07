Caminhão pega fogo e interdita rodovia que liga SC a Curitiba; veja o vídeo!

Um caminhão pegou fogo no começo da tarde desta quarta-feira (19) na BR-101, em Santa Catarina, próximo de Garuva. Com o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros estão em atendimento no local. A rodovia está bloqueada no sentido Curitiba, na altura do km 2,9. A BR-101 é continuação da BR-376 e liga Curitiba até Florianópolis.

LEIA TAMBÉM:

>> Em menos de 24 horas, bicicleta compartilhada aparece vandalizada em Curitiba

>> Fila gigante em Curitiba chama atenção no Centro. O que está rolando?

De acordo com informações da concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, havia aproximadamente três quilômetros de fila na região por volta das 14 horas. Equipes da concessionária atuam no local do acidente, para liberação o mais breve possível.

Não houve registro de feridos e nem informações sobre o que teria provocado o incêndio no caminhão.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?