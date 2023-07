Deslizamento de terra bloqueia tráfego de rodovia do Litoral do Paraná

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) bloqueou o tráfego de veículos na Estrada da Graciosa (PR-410) na noite desta terça-feira (18), às 19h. A medida foi necessária após o deslizamento de vegetação e terra na altura do km 11+200, local em obras, tendo sido danificado originalmente pelas chuvas em janeiro.

Um grande volume de lama atingiu a pista, tornando impossível o tráfego de veículos no momento. Equipes da empresa que realizam os serviços de recuperação emergencial estão atuando no local, buscando retomar a trafegabilidade.

O DER/PR vai manter a rodovia fechada durante a noite, com as condições sendo reavaliadas na manhã desta quarta-feira (19).

