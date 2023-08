Estação-tubo no Centro de Curitiba vai ser ampliada; reforma inicia em breve

Com recursos liberados pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), na ordem de R$ 699.111,98, a Urbs (Urbanização de Curitiba S.A.) fará a reforma e ampliação da Estação Tubo Carlos Gomes, em Curitiba, a partir da semana que vem.

Localizada na Rua Lourenço Pinto, 190, a estação é utilizada como ponto final para embarque e desembarque de passageiros que utilizam a linha F02-Curitiba/Fazenda Rio Grande, uma das principais na conexão entre Fazenda Rio Grande e a Capital. Diariamente, cerca de 2,7 mil passageiros utilizam a plataforma.

LEIA TAMBÉM:

>> Homem atropela, mata e ‘tira selfie’ com BMW capotada em Curitiba. Resultado? 9 anos de prisão

>> Empresas de mídia são denunciadas por corte ilegal de árvores em Curitiba

A Ordem de Serviço foi assinada no último dia 17 de agosto. Segundo o contrato, as obras deverão ser entregues no prazo máximo de 120 dias. O “novo tubo” será construído em outro local e depois será reinstalado no Centro da cidade.

O secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, destacou a importância da obra para reforçar a integração do transporte coletivo metropolitano. “Essa é mais uma ação que demonstra o apoio do Governo do Estado aos municípios da Região Metropolitana de Curitiba e ao transporte coletivo, e que trará mais conforto e segurança para os usuários desse sistema, atendendo uma demanda histórica da população”, afirmou.

Para o presidente da Amep, Gilson Santos, a medida busca fazer frente ao crescimento da população de Fazenda Rio Grande. “Com o passar dos anos Fazenda Rio Grande foi crescendo e consequentemente os usuários do transporte coletivo também, fazendo com que a plataforma ficasse pequena para a atual demanda. Em dias de maior movimento alguns usuários chegam a ter que esperar do lado de fora. O investimento comprova a sensibilidade do governador Ratinho Junior com estes cidadãos e comprometimento desta gestão com o transporte coletivo”, destacou.

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná