Treze anos após sua última passagem pelo país, Eric Clapton retorna ao Brasil em 2024. Curitiba está confirmada e terá show do celebrado guitarrista no dia 24 de setembro, na Ligga Arena. A turnê mundial é comemorativa aos 60 anos de carreira. Rio de Janeiro e São Paulo também terão show.

Estas serão as primeiras apresentações de Eric Clapton no país em mais de uma década – a última passagem do artista por aqui aconteceu em 2011, quando ele fez dois shows no Rio de Janeiro, uma apresentação em São Paulo e outra em Porto Alegre. Anteriormente, o artista já havia vindo ao Brasil em 1990 e em 2001.

Ingressos Eric Clapton em Curitiba

Os shows de Eric Clapton no país são apresentados pelo Santander Brasil, em mais uma realização da Move Concerts. Os Ingressos estarão em pré-venda exclusiva para clientes com cartão do banco a partir de 11 de dezembro, com possibilidade de parcelamento em até 6x sem juros. Já para o público em geral, as vendas iniciam dia 13 de dezembro, ambos em livepass.com.br. Os valores não foram ainda divulgados.

O show de Eric Clapton em Curitiba será dia 24 de setembro, na Ligga Arena. O Guitarrista faz apresentações também no Rio de Janeiro, dia 26 de setembro, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, no dia 29 de setembro, no Allianz Parque. As apresentações também contarão com o show de abertura do cantor e guitarrista vencedor do Grammy Gary Clark Jr.

Eric Clapton em Curitiba

Quando? Em Curitiba, dia 24 de setembro de 2024 (terça-feira)

LIGGA ARENA

Abertura dos portões: 17h00

Horário do show: 19h20

Classificação etária: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos somente acompanhados de pais ou responsável legal

Pré-venda:

Pré-venda para clientes Santander começa: Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, às 10h

Pré-venda para clientes Santander termina: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 09h59

Venda Geral: Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, às 10h

Parcelamento em até 6x sem juros para clientes Santander e em 3x sem juros para demais clientes.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!