A campanha “Pedreira do Bem”, que se encerraria no início de maio, foi estendida até o dia 24 deste mês. A ação ocorre em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para instituições de caridade da capital, durante a pandemia de novo coronavírus. As doações são feitas no sistema drive thru, sem as pessoas descerem do veículo, para manter o distanciamento social e evitar o contágio. O período em que as doações podem ser feitas é de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

Segundo a organização, até o último domingo (10), haviam sido arrecadados 26,5 mil quilos de alimentos. Dentro desse período, foram montadas 1,4 mil cestas básicas e 1,2 mil cestas já foram distribuídas para 63 organizações da sociedade civil – cadastradas no Programa Impulso, do Instituto GRPCOM. Um mapeamento feito pelo Instituto GRPCOM vai garantir que os donativos cheguem para as organizações que mais precisam neste momento.

A Pedreira do Bem começou no dia 8 de abril e é uma iniciativa do Parque das Pedreiras – administrado pela DC Set produções, com apoio do Instituto GRPCOM e Fundação de Ação Social (FAS), da Prefeitura de Curitiba, e com promoção dos veículos do GRPCOM, como a Tribuna do Paraná.

Como funciona a campanha?

Uma grande estrutura foi montada próximo ao palco principal da Pedreira Paulo Leminski para proporcionar aos doadores segurança total, evitando o contato humano. Quem quiser doar alimentos não perecíveis pode entrar com o carro até o ponto de coleta. No local, a pessoa coloca suas doações numa mesa sem nem precisar deixar o veículo, saindo em seguida, em completa segurança sanitária.

Nos alto falantes da Pedreira ficam tocando trechos dos shows de grandes artistas que passaram por lá, deixando o ambiente mais aconchegante e saudosista.

Veja no vídeo abaixo como fazer sua doação!

Doações para quem mais precisa

Após coletadas, as doações são divididas entre o Instituto GRPCOM e a Fundação de Ação Social de Curitiba (FAS). Um levantamento feito pelo Instituto mostrou que algumas entidades e organizações sofreram um baque enorme pela pandemia. Por isso, as doações têm sido importantes para muitas organizações e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Programa Impulso

De acordo com um levantamento feito pelo Instituto, 288 entidades estão em situação de emergência e serão beneficiadas com as doações da Campanha Pedreira do Bem.

Como iniciativa adicional para amparar tais instituições, por intermédio do Programa Impulso, o Instituto GRPCOM criou uma plataforma que ajuda a conectar quem quer ajudar com quem mais precisa. Se você precisa de ajuda ou quer ajudar, acesse o site do Programa Impulso e contribua.

Mais uma opção

Outra maneira de ajudar é por meio de depósito bancário direto na conta do Fundo Municipal da Saúde, que é auditada pelo Ministério Público:

Banco do Brasil

Agência 3793-1

Conta 9509-5

Fundo Municipal da Saúde – CNPJ: 13.792.329/0001-84.