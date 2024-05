Diretoria executiva do Conseg Batel toma posse em evento lotado

Na noite desta última segunda-feira (27), o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Batel realizou cerimônia de posse de sua diretoria executiva no teatro Fernanda Montenegro, no Shopping Novo Batel. Aproximadamente 300 pessoas estiveram presentes, entre membros do Conseg, forças de segurança, políticos e moradores da região.

Para a presidente eleita do Conseg Batel Ana Cecília Parodi, o evento superou as expectativas da organização. “Estamos na terceira gestão. Estabelecemos nosso eixo condutor, que é fundamentado na ideia de segurança através do desenvolvimento econômico e social. Estamos levando a garantia de qualidade de vida e proteção”, explica a presidente.

O vice-presidente do Conseg Batel, Eitan Gurtensten, agradeceu o comparecimento de todos que estiveram na posse. “Numa segunda-feira fria e chuvosa, onde o conforto do lar era muito mais convidativo, vocês nos deram a honra da presença e do prestígio, e chancelaram nossa gestão com apoio massivo. Saibam que é isso que faz o Conseg Batel funcionar tão bem, ter êxito na implementação de soluções, o trabalho conjunto”, disse.

Além de atuar diretamente na manutenção de segurança do bairro, o Conseg Batel tem trabalhado ultimamente com diferentes projetos de ação social. Entre os destaques, a liderança do Conseg Batel na Defesa Civil no SOS Rio Grande do Sul, que até o momento foi responsável por 10% das doações que saíram de Curitiba e foram enviadas ao Estado oficialmente.

