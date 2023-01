O pagamento da segunda parcela do 13º salário e o aumento do número de pessoas com dinheiro no bolso circulando pelas ruas, para a compra de presentes de Natal, despertam a atenção dos criminosos. Para evitar ser alvo fácil de furtos e roubos, é preciso tomar cuidados ao transitar por regiões de comércio, como alerta a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Com as lojas cheias, principalmente na região central das cidades, a orientação é redobrar a atenção e tentar não se distrair enquanto realiza as compras. De acordo com o delegado Pedro Filipe, é importante guardar os pertences na parte da frente do corpo e evitar andar com o celular na mão. Comprar em horários de menor movimento e não utilizar objetos de valor, como joias e relógios também são algumas dicas de segurança.

O delegado reforça que evitar o pagamento com dinheiro em espécie ajuda no combate aos crimes contra o patrimônio. Normalmente as transações podem ser feitas com cartão de crédito ou Pix, então a orientação é que os cidadãos prefiram essas modalidades de pagamento. “É bom lembrar que em caso de perda ou extravio do cartão, a vítima deve cancelar imediatamente para poupar o prejuízo e, na sequência, registrar boletim de ocorrência na delegacia”, complementa.

Comerciantes

Comerciantes também precisam estar atentos aos furtos e roubos, sendo necessário adotar algumas medidas estratégicas nos estabelecimentos para prevenir esses delitos.

A eles, a PCPR orienta estarem sempre atentos a movimentações estranhas e investirem em um bom circuito interno de segurança, com câmeras que captem áudio e vídeo, auxiliando em eventuais futuras investigações.

Boletim de ocorrência

Caso o furto ou roubo aconteça, a vítima deve procurar imediatamente uma delegacia próxima e registrar a ocorrência. Em situações de furto, o boletim também pode ser registrado na delegacia eletrônica, no site da PCPR.

