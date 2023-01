R$ 450.000.000,00. Quatrocentos e cinquenta milhões de reais. Este é o prêmio previsto para a Mega da Virada, sorteio especial da loteria mais famosa do Brasil. Desde esta segunda-feira (19), as unidades lotéricas de todo o Brasil, bem como os canais eletrônicos da Caixa (internet banking e portal Loterias Online) recebem apenas apostas para o concurso 2550, não mais para sorteios regulares semanais.

O valor da aposta da Mega da Virada é R$ 4,50 para uma aposta simples. Caso o apostador quiser aumentar suas chances (já que para a aposta simples a probabilidade de acerto é 1 em 50 milhões), o valor aumenta. Para jogar sete números, o valor vai a R$ 31,50, para oito dezenas o valor é de R$ 126, assim por diante, até a aposta máxima, em 20 dezenas (das 60 disponíveis). O valor vai a impressionantes R$ 174.420,00. A chance de acerto nessa circunstância é de 1 em 2.292.

Se uma pessoa apenas ganhar a Mega da Virada e o valor for aplicado na poupança, o rendimento no primeiro mês seria de R$ 2.250.787,63. É muita grana. Mas, não adianta crescer o olho. Nunca a Mega da Virada premiou somente uma pessoa, ou seja, não tem espaço para ganancia nessa história. .

