Diferente do previsto no início da semana, o sábado (30) segue com tempo instável e choveu nas primeiras horas da manhã em Curitiba e região metropolitana. Inicialmente previa-se a volta do sol e do calor, mas a frente fria que trafegava pelo Sul resolveu ficar mais tempo por aqui. O dia deve ser de tempo fechado até o cair da tarde.

Segundo o Simepar e o meteorologista Samuel Braun, “sistemas de monitoramento registram várias áreas de instabilidade atuando no Paraná, com algumas descargas atmosféricas no sudoeste, centro-sul e no sudeste paranaense (principalmente perto da divisa com Santa Catarina). Deslocamento preferencial das chuvas é de oeste para leste”.

A máxima prevista para Curitiba é de 21°C, de 23°C no litoral do Paraná e Campos Gerais. No Norte do estado o calor permanece, com máxima chegando aos 32°C em Londrina.

A frente fria avança gradualmente em direção ao Sudeste do Brasil neste domingo. No Paraná, algumas chuvas ainda ocorrem, especialmente entre o leste, Campos Gerais e o norte do Estado. Apesar da condição de instabilidade, a sensação de abafamento persiste em vários setores. No oeste e no sudoeste o sol aparece com mais intensidade.

O sol só deve prevalecer no céu de Curitiba na terça-feira, quando a máxima deve chegar aos 27°C.

