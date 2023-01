Uma forte chuva que atingiu Curitiba no fim da tarde desta segunda-feira (16) assustou vários bairros, principalmente da região Sul da capital. O dia escureceu no meio da tarde e ruas e rodovias ficaram alagadas. De acordo com informações da Estação Pluviométrica do CEMADEM – Umbará, a precipitação acumulada foi de 46 mm.

Em pouco tempo, a Prefeitura de Curitiba recebeu nove solicitações de alagamento, quatro pedidos para fornecimento de lona, oito quedas de galhos e árvores, uma queda de fios de energia. Um muro chegou a desabar no bairro Campo do Santana. Não há registro de feridos, desabrigados e desalojados.

A Defesa Civil Municipal informou que os bairros mais afetados foram o Tatuquara, Campo do Santana, Sítio Cercado, Bairro Novo e Cidade Industrial de Curitiba.

Defesa Civil em alerta

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC está em alerta, e informa que há previsão de chuvas localizadas nesta segunda-feira para Curitiba, e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

