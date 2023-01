Um incêndio que atingiu um depósito do Colégio Estadual Profª Albina Novak Mugisnoski (CAIC), em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, no domingo (15) a tarde fez com que a Unidade Básica de Saúde (UBS) Águas Claras fosse fechada temporariamente devido a fuligem que se depositou no piso, paredes, móveis e equipamentos.

De acordo com a prefeitura, equipes de limpeza e servidores da Saúde e da Educação trabalham para restabelecer a ordem na unidade de saúde e também em algumas salas de aula da Escola Municipal Mauro Portugal.

Incêndio no domingo

O incêndio no depósito do Colégio Estadual Profª Albina Novak Mugisnoski (CAIC) começou no domingo a tarde, por volta das 17h30. Ninguém ficou ferido e a causa ainda será investigada pela Polícia Civil.

“Por sorte, não houve danos estruturais na UBS nem na escola. As equipes já estão trabalhando na limpeza da Unidade de Saúde para liberar o atendimento o mais rápido possível”, disse o prefeito de Campo Largo, Maurício Rivabem.

UBS Águas Claras vai permanecer fechada

A UBS Águas Claras realiza em média 200 atendimentos por dia, desde consultas médicas e odontológicas à vacinação, e deverá permanecer fechada pelos próximos dias.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que a população deve buscar atendimento nas UBSs Vila Glória e Botiatuva. “São unidades próximas que fazem atendimento médico, entre outras solicitações. E quem tinha consulta marcada na UBS Águas Claras deve aguardar a ligação da Secretaria de Saúde que está remanejando os atendimentos”, explica a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Franciele dos Santos Leite Couto. A vacinação, tanto de crianças como de adultos, pode ser feita na Unidade Dante Portugal Castagnolli.

Serviço

UBS Botiatuva

R. Maria Ignez Seguro,32 – Botiatuva

UBS Dante Portugal Castagnolli

R. Joanim Stroparo, 119 – Vila Bancaria

UBS Vila Glória

R. Belo Horizonte, 165, Vila Glória

