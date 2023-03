Dia do Consumidor em Curitiba: 4 dicas e serviços que ajudam a economizar

O Dia Mundial do Consumidor, nesta quarta-feira (15), destaca a importância dos direitos dos clientes, e também, é a data que costuma ser marcada por muitas promoções nas lojas e no comércio eletrônico na internet. Mas para quem busca economizar nas compras durante todo o ano, algumas dicas podem ajudar, afinal esta não é uma tarefa nada fácil.

Em Curitiba, a prefeitura disponibiliza ferramentas e serviços para auxiliar o consumidor, principalmente na área de segurança alimentar. O principal deles é o Clique Economia, pesquisa diária dos preços de produtos nos supermercados da capital.

Também são ações municipais, a Semana da Economia, que oferta alguns produtos dos Armazéns da Família com preços mais baixos, além das promoções em Feiras Livres, Sacolões e nos mercados Municipal, no Centro, e Regional, no Cajuru. Veja abaixo como estes serviços funcionam.

Serviços que ajudam o consumidor curitibano

1. Clique Economia

O Clique Economia é um site para ajudar no planejamento do gasto familiar ou pessoal, principalmente em tempos de inflação, quando a economia no orçamento é essencial na aquisição de alimentos da cesta básica, produtos de primeira necessidade, higiene e limpeza. É um serviço gratuito vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

Diariamente, equipes da SMSAN pesquisam os preços de mais de 700 itens nos supermercados, para o consumidor poder comparar. Lançado em março de 2021 pelo prefeito Rafael Greca, o Clique Economia é uma evolução do antigo serviço Disque Economia.

A plataforma pode ser acessada pelo Curitiba APP ou diretamente pelo site, que tem visual moderno e intuitivo, oferecendo gratuitamente um amplo conjunto de funcionalidades.

2. Semana da Economia nos Armazéns da Família

Lançada em setembro do ano passado, a Semana da Economia é sucesso nos Armazéns da Família. A cada semana, a Prefeitura busca oferecer o menor preço da cidade para, no mínimo, dois produtos da cesta básica vendidos nos armazéns. As pesquisas do programa Clique Economia servem de base para firmar os preços.

3. Armazém da Família

Maior programa de acesso alimentar do Brasil e um dos mais antigos da Prefeitura na área de assistência social, o Armazém da Família reúne, atualmente, 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza 30% mais baratos que no varejo.

Hoje são mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades. Saiba como fazer o cadastro online nos Armazéns da Família

4. Feiras, Sacolões e Mercados Públicos

Curitiba conta com vários pontos de feiras livres, sacolões e dois mercados públicos (Municipal e Regional Cajuru) que oferecem aos consumidores da cidade produtos com boa procedência e qualidade. Promoções são comuns nas unidades dos três serviços da Prefeitura.

