A Mercadoteca terá um segundo endereço em Curitiba em 2023. O empreendimento do Grupo Vino! assumiu a praça de alimentação do piso L3 do Shopping Crystal. O espaço tem 1,5 mil metros quadrados e deve iniciar a operação como Mercadoteca Batel em agosto. A previsão é ter de 14 a 16 estabelecimentos no local. Vino! (wine bar); Trovatta Trattoria (cozinha italiana); Continental Bar (coquetelaria) e Way Bar, primeiro bar em Curitiba da cervejaria Way Beer, são algumas das operações já confirmadas.

Diretor do Grupo Vino!, Raphael Zanette conta que a intenção é fazer da Mercadoteca Batel muito mais do que uma praça de alimentação. A ideia é transformar o espaço em uma praça de entretenimento, com atrações para toda a família e diferentes públicos.

Imagem do projeto da Mercadoteca no Shopping Crystal. Foto: Divulgação

“Teremos uma programação musical intensa, eventos culturais e espaço e atividades para as crianças, que estão entre as preferidas na Mercadoteca do Mossunguê que, vale ressaltar, continuará também naquele endereço”, diz Zanette.

Para colocar dentro do shopping o mesmo clima da Mercadoteca do Mossunguê, o projeto arquitetônico prevê o uso da sacada do Crystal, que hoje fica fechada. Além disso, plantas e outras intervenções de paisagismo estão previstas.

Mercadoteca Batel. Imagem: Divulgação

A escolha das operações gastronômicas também seguirá a linha da Mercadoteca original. Como Zanette explica, a proposta é ter “operações que estejam dentro do conceito artesanal e local”. Ou seja, nada de grandes marcas de fast food na Mercadoteca Batel, mesmo estando no espaço de uma praça de alimentação de shopping.

O Shopping Crystal comemora 27 anos de história em 2023. O local, que por muito tempo foi sinônimo e luxo em Curitiba, perdeu força nos últimos anos e agora passa por uma reestruturação para oferecer mais lazer e serviços ao cliente e retomar o vigor comercial do passado.

Mercadoteca original: endereço mantido no Mossunguê. Foto: Leo Karam/Divulgação/Mercadoteca

“2023 será um ano de virada de chave para o Crystal! Estamos preparando novidades exclusivas, trazendo marcas âncoras e retomando eventos de grande prestígio na cidade. Tem muita coisa boa vindo por aí”, comenta a superintendente do Shopping Crystal, Daniela Tambosi.

A novidade para este primeiro semestre é justamente o lançamento da Mercadoteca Batel que, segundo Daniela, será um espaço também para eventos dentro do Crystal. “Nosso propósito é sempre oferecer o que há de melhor, primando pela qualidade de serviço e satisfação dos nossos consumidores, proporcionando também momentos únicos para curtir em família e com os amigos.”

Para o segundo semestre, a previsão é de inauguração de três lojas âncoras. A retomada de eventos que fizeram história, como o Crystal Fashion, também está no horizonte do empreendimento.

“O que eu busco é sair do tradicional e oferecer algo que os outros shoppings não têm. E isso em vários ramos, da área de alimentação aos eventos”, completa Daniela.

