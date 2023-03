Boteco de Curitiba cria promoção inusitada: xingamentos valem chope

O empresário Beto Madalosso publicou em sua conta oficial do Instagram que pretende fazer uma promoção inusitada em abril, no seu mais novo boteco Sambiquira.

“Vou lançar a semana ‘falem mal mas falem de mim’ aqui no Sambiquira. Uma semana inteira pra xingarem a gente, criticarem, as melhores críticas serão premiadas com um chopinho. Lá no Google e no Trip Advisor”, publicou o empresário.

O chef de cozinha e empreendedor Beto Madalosso aposta no novo boteco, que é seu quinto empreendimento sob seu comando. Teve ainda o Forneria Copacabana, que já fechou, duas unidades do Madá, Saldanha e Ecoville, e Carlo Ristorante.

O Sambiquira é um boteco com pegada mais popular. “É um boteco, petiscos, louças simples, uma carta de cachaças, cerveja de garrafa, chope, caipirinha. Um sambinha de fundo, bem no astral boteco”, disse à Tribuna em dezembro do ano passado.

Veja que incrível