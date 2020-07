Pelo segundo dia consecutivo, Curitiba confirmou o registro de menos de 300 novos casos de covid-19. Nesta segunda-feira (27) o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontou que há mais 295 infectados na capital e que 15 pessoas perderam suas vidas para a doença, nas últimas 48 horas. Na última sexta-feira (24), por exemplo, o boletim trazia 720 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Os números, apesar de inferiores aos da última semana, para a médica infectologista da SMS, Marion Burger, ainda não podem ser comemorados.

“Ainda é cedo para a gente comemorar qualquer coisa. São dois dias em que a gente teve uma diminuição em relação a semana anterior, mas, a gente gostaria de voltar para aqueles números das dezenas. Ter 20 casos novos, 50 casos novos, por enquanto, nós estamos nas centenas ainda”, ressaltou a infectologista, que pediu para as pessoas seguirem com os cuidados de prevenção ao coronavírus.

Ainda conforme a SMS, com a atualização dos dados que mostram o avanço da doença, Curitiba chegou ao total de 17.328 casos confirmados de novo coronavírus e de 480 vítimas fatais da covid-19, contabilizados desde o início da pandemia, em 11 março.

Nesta segunda-feira, Curitiba também divulgou que 6.514 de seus habitantes estão com o coronavírus em fase ativa e de transmissão. Mas, felizmente, 10.334 pacientes estão recuperados da covid-19 na capital. Outras 529 pessoas são acompanhadas pelas autoridades de saúde e aguardam o resultado dos exames que podem confirmar ou descartar a contaminação com o vírus Sars-CoV-2.

Vítimas da covid-19

Mais 15 moradores de Curitiba se juntaram à lista de vítimas fatais da covid-19, sendo nove homens e seis mulheres, que tinham idades entre 41 e 98 anos. Entre eles, 14 estavam internados em hospitais da cidade e apenas uma das vítimas, uma mulher de 98 anos, estava em cuidados paliativos. Dos novos óbitos, 12 ocorreram nos últimos dois dias e três aconteceram entre 14 e 25 de julho.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quatro destas pessoas que não resistiram à doença tinham menos de 60 anos de idade e dois dos pacientes não tinham doenças prévias e fatores de risco para complicações pela covid-19. Além das 480 mortes por covid-19 já confirmadas na cidade, ainda há oito óbitos suspeitos em investigação.

Nas UTIs

Já diagnosticados com covid-19, 641 curitibanos e moradores da cidade estão internados atualmente em hospitais públicos e particulares, sendo que 252 deles estão em estado mais grave, ocupando leitos em unidades de terapia intensiva (UTI).

Segundo o boletim diário, Curitiba tem uma taxa de ocupação de 90% nesta segunda-feira, nos leitos exclusivos de UTI para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) e 35 leitos estão livres para novos pacientes. Ocupam as UTIs e leitos clínicos exclusivos do SUS, os pacientes com coronavírus ou com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG).

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sõnia de Paula. Posted by Prefeitura de Curitiba on Monday, July 27, 2020

