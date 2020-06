Após bater o triste recorde de 10 mortes por novo coronavírus no fim de semana (20 e 21), Curitiba perdeu mais cinco de seus moradores para a doença, totalizando nesta segunda-feira (22), 114 mortes por covid-19. A data também marca o registro de 3.032 casos confirmados, com os novos 147 testes positivos detectados com exames do tipo RT-PCR (padrão ouro), divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta tarde. A taxa de ocupação de leitos SUS para covid-19 é de 79% nesta segunda.

As novas vítimas do coronavírus são três mulheres e dois homens, com idades entre 52 e 73 anos. De acordo com a SMS, quatro destes pacientes estavam internados há mais de uma semana e faleceram nas últimas 24 horas. O quinto morreu no pronto-atendimento no dia 15 de junho, com resultado positivo confirmado nesta segunda-feira. E uma das vítimas não tinha histórico de doença crônica, mas um quadro neurológico agudo grave associado à covid-19.

Entre as mortes mais recentes está também a do médico de Curitiba, que tinha 33 anos e que era residente em hospitais da região metropolitana. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, além dos 114 óbitos confirmados até agora em Curitiba, outras 391 mortes foram descartadas e oito seguem em investigação para covid-19.

Pacientes recuperados e hospitalizados

De acordo com a atualização do boletim epidemiológico, Curitiba tem 1.783 pessoas já recuperadas da doença e liberadas do isolamento social de 14 dias. Na cidade, 423 casos ainda são investigados e outras 2.630 suspeitas de contaminação por novo coronavírus foram descartadas.

Nesta segunda-feira, há 267 pacientes internados em hospitais públicos e privados da capital paranaense diagnosticados com covid-19. Deles, 94 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

A taxa de ocupação das 223 UTIs do SUS exclusivas para covid-19 é de 79% atualmente. Lembrando que, conforme a SMS, todos os pacientes que dão entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados.

Mais casos entre os internados

Durante a transmissão da atualização dos dados da covid-19, a médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde, Marion Burger, alertou que a doença tem sido confirmada em mais pacientes em junho, em comparação com o início da pandemia. Segundo ela, 67,3% das pessoas internadas com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) não testam positivo, mas 23% delas recebem a confirmação para covid-19, número considerado alto pelas autoridades de saúde.

“Notamos que as doenças agudas vêm se agravando e os casos de internamentos por síndrome respiratória têm cada vez mais confirmação para covid-19”, afirmou a médica infectologista.

Quase 15 mil infectados no PR

No Paraná, mais 612 casos e 18 novas mortes por covid-19 foram divulgados nesta segunda-feira (22). Segundo o informe da Secretaria de Estado da Saúde, o estado soma 14.948 diagnósticos confirmados e 460 mortos em decorrência da contaminação com o novo coronavírus. Ao todo, 330 das 399 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado e em 118 há óbitos provocados pela doença.

As 18 pessoas que não resistiram à covid-19 estavam internadas e faleceram entre os dias 16 e 22 de junho. São nove mulheres e nove homens, com idades que variam de 20 a 89 anos. Sete delas residiam em Curitiba, duas em São José dos Pinhais e duas em Rolândia. Houve também uma morte nos municípios de: Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Cornélio Procópio, Goioerê, Londrina, Ibaiti, Quatro Barras.

Dos casos com diagnóstico confirmado, 524 estão internados em hospitais de todo o estado. São 405 pacientes em leitos SUS (160 em UTI e 245 em leitos clínicos) e 119 em leitos da rede particular (46 em UTI e 73 em enfermarias). E ainda há 94 pacientes em leitos UTI e enfermaria com suspeita de infecção por covid-19.

