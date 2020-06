Enquanto muita gente teima em não levar a sério as medidas de prevenção da pandemia, Curitiba bate recorde de mortes num final de semana. Somando os três óbitos de sábado com as sete mortes deste domingo (21), a capital chega aos assustadores 109 óbitos pela covid-19. Foram 51 novos casos, chegando a um total de 2.885 desde a primeira contaminação.

As vítimas estavam internadas em hospitais públicos e privados da capital. São quatro mulheres e três homens com idades variando de 20 a 85 anos. Todos tinham histórico de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e câncer. Entre os confirmados, 250 pacientes com resultado positivo para covid-19 estão internados em hospitais públicos e privados da capital paranaense, 88 deles em UTI.

O boletim da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado neste domingo (21), que até agora agora 1.697 já estão recuperados da doença. Há ainda outros 415 casos em investigação, aguardado resultado de exames, e 2.593 já foram descartados.

No sábado (20), a taxa de ocupação das 223 UTIs do SUS exclusivas para covid-19 na capital era de 74% – todos aqueles que deram entrada no internamento com sintomas de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos covid-19 e não apenas os com casos confirmados.

No Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (21) mais 674 novas confirmações e 14 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O acumulado de casos é de 14.336 e 442 mortos.

Atualmente, 451 pacientes estão internados em todo o estado. 319 pacientes estão em leitos SUS (134 em UTI e 185 em leitos clínicos/enfermaria) e 132 em leitos da rede particular (50 em UTI e 82 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 707 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames.

A Sesa informa que as vítimas são sete mulheres e sete homens, com idades que variam de 30 a 95 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 16 e 21 de junho. Os pacientes que faleceram residiam quatro em Curitiba, três em Cascavel, dois em Londrina, um em Fazenda Rio Grande, um em Foz do Iguaçu, um em Ibema, um em Paranaguá e outro em Vera Cruz do Oeste.

