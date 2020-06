Supermercados, mercados, mercearias e açougues dos municípios da região metropolitana de Curitiba estarão fechados aos domingos. A decisão foi formalizada pelos prefeitos das cidades em uma reunião realizada sábado (20), pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec). Além disto, as lojas anexas aos postos de gasolina não poderão ficar abertas no fim de semana. A ideia é evitar aglomeração e venda de bebida alcoólica, adequando a medida estadual que recomenda a lei seca a partir das 22 horas. O documento, formulado e aprovado em Assembleia da Assomec, começa a valer já a partir de terça-feira, dia 23 de junho com validade de 14 dias. Alguns ajustes podem ocorrer, mas aí depende de uma avaliação de cada município.

A videoconferência realizada pela Assomec teve como objetivo delinear regras únicas para todos os municípios da região, seguindo também algumas medidas propostas de Curitiba que estão em protocolo de bandeira laranja. Por ter muitos moradores trabalhando na capital, a conversa girou em torno de temas essenciais com o funcionamento do comércio, transporte, serviços e atos religiosos.

Márcio Wozniack, prefeito de Fazenda Rio Grande e presidente da Assomec, ressalta que os efeitos da pandemia do novo coronavírus segue atingindo fortemente toda a região e a união poderá ajudar nesta flexibilização dos casos confirmados pela doença. “Sentimos dos nossos municípios os efeitos drásticos desta pandemia, que primeiramente compromete redes públicas municipais de saúde e consequentemente, aumentam os números de infectados e óbitos, onde medidas isoladas não surtiram os efeitos esperados, desta maneira provocamos o debate através da associação. Nós prefeitos estamos vivendo uma realidade muito complicada, com efeitos desta pandemia em vários setores, e precisamos agir para evitar o pior cenário que seria o chamado lockdown, por isso estamos agindo com um pouco mais de rigor”, comentou Márcio Wozniack.

Dentre as principais alterações estão no horário de funcionamento e atendimento ao público. No comércio, segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Vedado o funcionamento aos sábados e domingos e fora dos horários determinados, as academias podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Restaurantes, pizzarias, ambulantes, o atendimento de domingo a domingo, das 10h às 21h. Fora do horário é permitido a modalidade delivery. Bares e lanchonetes, funcionam de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, com proibição no fim de semana. As missas e cultos religiosos estão aos sábados e domingos. Nos demais períodos, seguir deliberação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Supermercados, mercados, mercearias e açougues irão funcionar de segunda a sábado, das 10h às 21h. Fechado aos domingos. Lojas de conveniência anexas aos postos de combustíveis de segunda a sexta-feira, das 10h até 18h. Os postos permanecem com seus horários. Farmácias, drogarias, panificadoras também não sofrerão alterações.

