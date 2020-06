As equipes de fiscalização da prefeitura de Curitiba interditaram, neste sábado (30) estabelecimentos comerciais de vários ramos de atividade. Agentes da Guarda Municipal e do Urbanismo estiveram em 36 pontos para fiscalizar as medidas de controle da pandemia, estabelecidas pelo Protocolo de Responsabilidade Social e Sanitária. A fiscalização ocorreu em bairros como o Batel, Pinheirinho, Rebouças, Xaxim, Bacacheri, entre outros.

Segundo a prefeitura, lojas de departamento, centros de estética, bares, loja de roupas e outros foram alvos de notificações e interdições por descomprimem as medidas de horários de funcionamento.

As operações passaram por 17 bairros: Fanny, Pinheirinho, Novo Mundo, Boa Vista, Bacacheri, Santa Cândida, Centro, Batel, Água Verde, Rebouças, Vila Izabel, Portão, Parolin, Centro Cívico, Padro Velho, Xaxim e São Francisco. Novas operações estão programadas para este domingo.

