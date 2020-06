Morreu na manhã desta segunda-feira (22) o médico Caio Martins Guedes, de 33 anos, em decorrência de complicações da covid-19. De acordo com a assessoria do Hospital Angelina Caron, de Campina Grande do Sul, onde Guedes era residente, o médico estava internado no Hospital Pilar, em Curitiba, há aproximadamente 12 dias.

Caio Guedes era médico residente de ortopedia no Hospital Angelina Caron e também trabalhava como plantonista em uma instituição de saúde em Bocaiuva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Com relação à morte do médico Caio Guedes, o Hospital Pilar, em nota, afirmou que ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O hospital informou ainda que toma todas as medidas cabíveis para conter o avanço da doença, e todas as informações referentes à doença estão sendo informadas aos órgãos de saúde do estado, respeitando os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Casos em Curitiba

Neste último fim de semana (20 e 21), Curitiba bateu recorde de mortes de coronavírus. Somando os três óbitos de sábado (20) com as sete mortes deste domingo (21), a capital chega aos 109 óbitos pela covid-19. Foram 51 novos casos da doença, chegando a um total de 2.885 confirmações desde o início da pandemia.