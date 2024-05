Um mutirão de empregos em Curitiba, com mais de 600 vagas para trabalhadores com idade a partir de 50 anos, será realizado nesta quarta-feira (8), pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR). A ação de empregabilidade acontecerá na Agência do Trabalhador Central da capital paranaense, entre 9h e 16h, com a participação de 18 empresas. As senhas para atendimento serão entregues entre 8h e 12h.

Para participar da seleção, os candidatos devem apresentar documento pessoal com foto e carteira de trabalho (física ou digital). O mutirão oferece vagas nos mais diversos segmentos da economia, como indústria, comércio e serviços.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o evento reforça a importância do trabalho para restabelecer a dignidade das famílias, sendo muitas delas sustentadas por pessoas com idade acima dos 50 anos. “O preconceito ainda é o fator que mais dificulta a recolocação desses profissionais em vagas de emprego. As ações focadas na empregabilidade para este público são uma forma de conscientizar empresas e também a sociedade sobre o quanto essas pessoas ainda podem contribuir com o mercado de trabalho”, ressaltou.

Paralelamente ao evento, a Agência do Trabalhador Central de Curitiba também oferece diversos serviços do Sine estadual, como seguro-desemprego, cadastramento de currículo e solicitação de cartão social (transporte gratuito para pessoas que buscam emprego utilizando linhas da rede integrada de transporte da Região Metropolitana de Curitiba).

Serviço

Data: 8 de maio, quarta-feira

Horário: 9h às 16h

Local: Agência do Trabalhador – R. Pedro Ivo, 503 – Centro, Curitiba

