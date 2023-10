O deputado federal e ex-prefeito de Curitiba Luciano Ducci (PSB) lidera a preferência dos eleitores da capital paranaense em quatro dos cinco cenários apresentados pelo instituto Paraná Pesquisas em uma sondagem para as eleições municipais de 2024. De acordo com o levantamento, divulgado nesta terça-feira (31), Ducci só perderia a disputa pela Prefeitura de Curitiba para o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo).

A pesquisa foi realizada com 805 eleitores com 16 anos de idade ou mais, entre os dias 26 e 29 de outubro, em Curitiba. Segundo o Paraná Pesquisas, a probabilidade de que a amostra do eleitorado curitibano ouvida na pesquisa reflita fielmente a intenção de voto – o chamado grau de confiança – é de 95%, e a margem de erro da pesquisa é de aproximadamente 3,5 pontos percentuais.

Indecisos são maioria na pesquisa espontânea para as eleições 2024 em Curitiba

Na pesquisa espontânea, na qual os entrevistados declaram sua intenção de voto sem que nenhum nome lhes seja apresentado, os indecisos somam 78,9%. Outros 10,3% declararam voto no atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD) – que, por já ter sido reeleito, não poderá disputar novas eleições municipais na capital paranaense em 2024. O vice-prefeito de Greca e secretário estadual das Cidades do Paraná, Eduardo Pimentel (PSD), aparece em segundo lugar, com 2%. O deputado estadual Goura (PDT) vem em terceiro, com 1,2%. Na sequência aparecem os nomes de Luciano Ducci e do deputado estadual Ney Leprevost (União), ambos com 1%.

Com menos de 1% das intenções de voto na pesquisa espontânea aparecem Deltan Dallagnol, com 0,6%; o ex-deputado federal Paulo Martins (PL), o ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião (PT) e o deputado estadual Requião Filho (PT), com 0,4% cada; a deputada federal Carol Dartora (PT) e a deputada federal por São Paulo Rosangela Moro (União), que não tem domicílio eleitoral em Curitiba, ambas com 0,1% cada. Votos em branco e nulos somam 2,7%.

Ducci só perde para Dallagnol em cenário com o nome de Beto Richa

No primeiro cenário proposto pelo Paraná Pesquisas na sondagem estimulada, Luciano Ducci ficou em primeiro lugar com 25,6%. Rosangela Moro vem em segundo, com 15,3%. Na sequência, aparecem os nomes de Eduardo Pimentel (14,7%), Paulo Martins (11,4%), Carol Dartora (6,6%) e a deputada estadual Maria Victória (PP) (6,6%). Eleitores que não souberam ou não responderam somaram 8,4%, e votos nulos ou em branco foram a opção de 11,4% dos entrevistados.

No segundo cenário, a liderança passa a ser de Deltan Dallagnol, com 15,5%. Ele é seguido por Ney Leprevost (14,7%), Luciano Ducci (14,5%), o deputado federal Beto Richa (PSDB) (13,7%), Eduardo Pimentel (10,8%), Paulo Martins (7,5%), Carol Dartora (5,5%) e Maria Victória (4,1%). Votos em branco e nulos somaram 7,3%, e foram 6,5% os eleitores indecisos.

No terceiro cenário, Ducci volta a liderar a pesquisa, com 19,8%, à frente de Ney Leprevost (16,3%), Deltan Dallagnol (15,8%), Eduardo Pimentel (12,4%), Paulo Martins (8,2%), Carol Dartora (6,1%) e Maria Victória (5,6%). Eleitores indecisos somaram 7,6%, e votos nulos e em branco foram a escolha de 8,3% dos entrevistados.

No quarto cenário, Ducci novamente aparece como o líder da pesquisa, com 22,4%. Na sequência vêm Ney Leprevost (19%), Eduardo Pimentel (14%), Paulo Martins (12,3%), Carol Dartora (6,7%) e Maria Victória (6,1%). Não souberam ou não responderam a pesquisa somaram 8,2% entre os entrevistados, e outros 11,3% declararam intenção de voto nulo ou em branco.

No quinto e último cenário proposto pelo Paraná Pesquisas na pergunta estimulada, Ducci segue em primeiro lugar, com 28,1%. Ney Leprevost (19,8%), Eduardo Pimentel (17,5%) e Carol Dartora (9,4%) completam a lista de nomes. Neste cenário, 16,1% dos eleitores declararam intenção de voto nulo ou em branco – a maior entre as cinco listas de possíveis candidatos apresentados aos eleitores curitibanos – e 9,1% se mostraram indecisos.

