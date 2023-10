Jair Bolsonaro (PL) e família moradores de Colombo, na região metropolitana de Curitiba? A novidade surgiu nesta semana e foi publicada pelo colunista Ricardo Noblat, no jornal Metrópoles. Mas e ai, você quer ter o ex-presidente como vizinho? Vote na enquete no fim da matéria!

Segundo o colunista o ex-presidente estaria estudando a cidade para poder dar um domicílio eleitoral para a esposa, Michelle Bolsonaro e, além disso, por ser uma cidade de certa forma tranquila, algo que o ex-presidente estaria buscando desde que deixou o cargo.

A questão do domicílio eleitoral surgiu após uma pesquisa que apontou Michele Bolsonaro liderando as intenções de voto para o Senado no Paraná. Para poder concorrer, ela teria que ter domicílio no estado. Um caso semelhante ao que envolveu Sérgio Moro, quando ele planejava ser candidato pelo estado de São Paulo.

E aí, você gostaria de ter o ex-presidente Jair Bolsonaro e família como vizinhos?

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

No Batel

No Batel

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!